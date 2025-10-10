13/10/2025 07:50

美國總統特朗普10月10日宣布對華加徵100%關稅，致美股蒸發2萬億美元，道指跌878.82點；12日改稱貿易將好轉，13日美股期貨反彈，道指期貨漲323點。



事實要點：

▷ 美股10日蒸發2萬億美元，道指跌878.82點（1.9%）

▷ 13日道指期貨漲323點（0.7%），標普期貨漲0.9%

▷ 現貨金波動近40美元，一度跌破4000美元後收4014美元

▷ 紐約期油跌超4%至58.41美元（5月以來最低）

▷ 美政府停擺第10天，首度宣布大規模裁員

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普上周五（10日）宣布對華加徵100%關稅，引發美股狂瀉，道指和納指均跌逾800點，市值蒸發2萬億美元。但他周日（12日）表示，貿易終將好轉，周一（13日）亞洲早盤美股期貨反彈。＊美股期貨周一反彈＊道指期貨周一上漲323點，漲0.7%；標普500指數期數和納斯達克100指數期貨分別上漲0.9%和1%。現貨金大幅波動近40美元，一度跌破每盎司4000美元，比特幣短線拉升近1000美元，日圓等避險資產走弱，美元走強。特朗普周日在社交平台發文稱：「無需擔心，一切終將好轉！」此前美國副總統萬斯也呼應了這一觀點，美國貿易代表格里爾也稱，預計未來一周市場將趨於平穩。上周五，道指收市跌878.82點，或1.9%，報45479.6點；標普500指數跌182.59點，或2.71%，報6552.52點；納指跌820.2點，或3.56%，報22204.43點。這是自 4 月以來的最大單日跌幅。特朗普當時威脅稱，或將大幅提高關稅以反制中國的稀土出口管制，並暗示原定的「習特會」可能取消，言論引發市場對國際貿易緊張局勢急劇惡化的恐慌，促使投資者拋售風險資產。與此同時，美國政府停擺進入第10天，並首度宣布大規模裁員，進一步打擊市場信心。＊黃金顯著回調＊ ​現貨黃金及紐約期金上周五出現顯著回調。現貨黃金最低觸及約3974美元水平，日內報4014美元，上升0.9%。紐約期金亦一度跟隨跌勢，低見3961美元，日內報4032美元，上升1.5%。美匯指數日內報98.94，下跌0.4%。歐元兌美元匯價一度跌至1.1553的兩個月低位，日內報1.1614，微升0.4%。美元兌日圓一度升至153.27，創下近八個月新高，其後反覆回落，日內報151.59，下跌0.9%。國際原油價格遭遇重挫，紐約期油價格下跌超過4%，跌穿每桶60美元的心理關口，報約58.41美元，是自今年5月以來的最低水平 。布蘭特期油同樣承壓，下跌超過3%，至每桶63美元以下，報約62.71美元。(jf)