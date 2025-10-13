13/10/2025 10:13

【特朗普新政】聯儲局主席人選收窄至五人，米蘭不在名單之列

《經濟通通訊社13日專訊》根據CNBC報道，聯儲局主席遴選程序取得新進展。財政部長貝森特已完成對候選人的首輪面試，並將初步的11人名單大幅收窄至5人，但最新進入聯儲局的特朗普親信米蘭不在名單之列。​



經過部分長達兩小時的面試後，成功晉級次輪的五位候選人背景多元，涵蓋現任聯儲局官員、前官員及華爾街資深人士。名單包括現任聯儲局監管副主席鮑曼、聯儲局理事沃勒、國家經濟委員會主任哈塞特、前聯儲局理事沃什，以及貝萊德的固定收益首席投資官里德。​



據財政部高級官員透露，貝森特將聯同兩名財政部及兩名白宮高級官員，在未來數周至數月內對這五位候選人進行第二輪面試。由於貝森特下周將出席世界銀行和國際貨幣基金組織的會議，隨後還需陪同總統特朗普出訪亞洲，預計整個遴選過程可能會持續到感恩節後。​



完成所有面試後，貝森特將向總統特朗普提交一份包含三至四人的最終決選名單，由特朗普作出最後決定。​(kk)



