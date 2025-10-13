13/10/2025 08:27

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

美國總統特朗普威脅自2025年11月1日起對中國進口商品加徵100%關稅，並暗示取消APEC峰會期間的「習特會」，道指跌878.82點，中國金龍指數急跌520點，美政府停擺第10天啟動裁員。



事實要點：

▷ 道指跌878.82點（1.9%）、標普500跌2.71%、納指跌3.56%

▷ 中國金龍指數單日跌520點（原文未提跌幅%）

▷ 美11月1日起對華加徵100%關稅（現行基礎上）

▷ 特朗普暗示取消APEC峰會期間習特會（原定兩週後）

▷ 高通因違反《反壟斷法》遭中國市監總局立案調查 More ▼ Less ▲

2025年10月13日【要聞盤點】1、美股周五(10日)遭市場大幅拋售，三大指數全線收跌。美國總統特朗普再度作出關稅威脅，稱或將大幅提高關稅以反制中國的稀土出口管制，並暗示原定的「習特會」可能取消，言論引發市場對國際貿易緊張局勢急劇惡化的恐慌，促使投資者拋售風險資產。與此同時，美國政府停擺進入第十天，並首度宣布大規模裁員，進一步打擊市場信心。道指收市跌878.82點，或1.9%，報45479.6點；標普500指數跌182.59點，或2.71%，報6552.52點；納指跌820.2點，或3.56%，報22204.43點。中國金龍指數跌520點。日經期貨截至上午7時50分升1270點。2、美中貿易緊張局勢再度急劇升溫。美國總統特朗普透過其社交平台Truth Social發文，威脅將大幅提高對中國進口商品的關稅，並暗示可能取消原定於兩周後在南韓亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間與中國國家主席習近平的會晤。3、中美貿易關係再度急轉直下。美國總統特朗普突然透過其社交平台宣布，將由11月1日起，對所有從中國進口的商品在現有關稅基礎上，額外加徵100%的懲罰性關稅，並同步對所有「美國關鍵軟件」實施出口管制。4、美國密歇根大學10月消費者信心指數初值報55，雖然略低於9月份的55.1，但仍優於市場預期的54.2。數據反映，儘管消費者對當前經濟狀況的看法有所改善，但對未來的展望則更趨審慎。5、美國聯儲局理事沃勒表示，過去數月的就業增長可能已轉為負數，疲弱的勞動力市場已成為他目前最主要的憂慮，並表示希望當局繼續審慎減息。6、根據CNBC報道，聯儲局主席遴選程序取得新進展。財政部長貝森特已完成對候選人的首輪面試，並將初步的11人名單大幅收窄至5人。7、美國晶片商高通(US.QCOM)再遇中國監管風波。中國國家市場監督管理總局(市監總局)宣布，因高通收購以色列汽車晶片公司Autotalks時未依法申報「經營者集中」，涉嫌違反《反壟斷法》，已對其正式立案調查。消息拖累高通盤前下跌超過1%。8、俄羅斯周日公布總統普京簽署的法令，放寬對國內煉油廠的燃料價格補貼，在烏克蘭加強攻擊煉油設施之際，繼續提供數十億盧布援助以穩定國內供應。9、根據中國交通運輸部公告，經國務院批准，自2025年10月14日起，將對符合以下條件的美籍船舶徵收特別港務費：由美國企業、組織或個人擁有、營運、懸掛美國旗、在美國建造，以及美方持股超過25%的船舶。相關費用由船舶掛靠港口所在地的海事管理機構負責收取。10、財政司司長陳茂波發表網誌表示，將以中國代表團成員身份參與本周在美國華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行集團年會，並計劃與當地金融機構、基金投資者、商會、學者和智庫進行交流。除討論國際金融與貿易形勢外，他將重點介紹香港最新發展，特別是北部都會區的潛力與粵港澳大灣區的蓬勃機遇。【焦點股】關稅敏感股：申洲國際(02313)、聯想集團(00992)- 美國總統特朗普表示，將自11月1日起對中國進口商品加徵100%的新關稅中概股：百度(09888)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)- 金龍中國指數急跌6.1%金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 現貨黃金一度突破4060美元/盎司，再創歷史新高三桶油：中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)- 紐約期油跌破每桶60美元，曾重挫4.24%；布蘭特期油曾下跌3.82%比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)- 比特幣曾暴跌近14%，失守11萬美元關口；以太幣曾急跌逾16%航空股：中國國航(00753)、南方航空(01055)- 特朗普表示，可能對波音公司飛機零部件實施出口管制自駕概念：地平線機器人-W(09660)、黑芝麻智能(02533)、速騰聚創(02498)- 滴滴自動駕駛獲20億元人民幣融資，將用於推動自動駕駛及AI研發水股：農夫山泉(09633)、華潤飲料(02998)- 消息指宗馥莉已於9月12日辭去公司法人代表、董事及董事長等職務；因商標使用「不合規」問題，宗馥莉將專注經營自己的品牌「娃小宗」紫金黃金國際(02259)- 收購哈薩克Raygorodok金礦已於10月10日完成交割香港中旅(00308)- 建議分派旅遊地產業務公司股份，或每股派發33.6仙現金金風科技(02208)- 今年累計出售金力永磁(06680) 2889萬股，料稅前投資收益約1.9億元人民幣思摩爾國際(06969)- 第三季溢利3.2億元人民幣，同比下跌16%；收入42億元人民幣，創單季新高中國能源建設(03996)- 獲沙特新能源總承包工程合同，合同總額約196億元人民幣創陞控股(02680)- 控股股東或易手予王庭發，溢價6%提出強制性全面收購，今早復牌【油金報價】紐約期油上漲1.15%，報每桶59.58美元布倫特期油上漲1.08%，報每桶63.41美元黃金現貨上漲0.47%，報每盎司4036.99美元紐約期金上漲1.37%，報每盎司4055.22美元