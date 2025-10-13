直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,830.82
-459.50
(-1.75%)
25,847
-435
(-1.66%)
高水16
9,208.25
-150.07
(-1.60%)
6,175.95
-83.80
(-1.34%)
1,014.89億
3,858.11
-38.92
(-0.999%)
4,569.80
-47.03
(-1.019%)
13,163.07
-192.35
(-1.440%)
2,576.53
-30.98
(-1.19%)
115,626.7900
+667.9800
(0.581%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4046
日圓最佳客戶買入價
5.1331
