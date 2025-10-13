25,374.00
-916.32
(-3.49%)
25,399
-883
(-3.36%)
高水25
9,032.58
-325.74
(-3.48%)
5,975.43
-284.32
(-4.54%)
2,818.21億
3,846.25
-50.78
(-1.303%)
4,535.76
-81.07
(-1.756%)
13,013.34
-342.08
(-2.561%)
2,549.53
-57.98
(-2.22%)
114,492.9900
-465.8200
(-0.405%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0805
歐元最佳客戶買入價
9.0568
英鎊最佳客戶買入價
10.4047
日圓最佳客戶買入價
5.1300
恒生指數
25,374.00
-916.32
(-3.49%)
期指
高水25
25,399
-883
(-3.36%)
國企指數
9,032.58
-325.74
(-3.48%)
科技指數
5,975.43
-284.32
(-4.54%)
大市成交
2,818.21億
股票
2,553.57億
(90.610%)
窩輪
104.81億
(3.719%)
牛熊證
159.83億
(5.671%)
即時更新：13/10/2025 12:55
可賣空股票總成交
2,487.48億
主板賣空
362.35億
(14.567%)
半日數據，更新：13/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,270.58億
3,846.25
-50.78
(-1.303%)
滬深300
4,535.76
-81.07
(-1.756%)
深証成指
13,013.34
-342.08
(-2.561%)
MSCI中國A50
2,549.53
-57.98
(-2.22%)
比特幣
資料由Binance提供
114,492.9900
-465.8200
(-0.405%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0805
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0568
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4047
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1300
