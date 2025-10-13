13/10/2025 12:03

【數據解讀】海關：存量和增量政策持續發力，為中國出口不斷注入新動能

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》海關總署公布，9月中國出口2.34萬億元(人民幣．下同)，同比增幅擴至8.4%；進口1.7萬億元，增幅大擴至7.5%。前三季度，出口19.95萬億元，增7.1%；進口13.66萬億元，下降0.2%。



對於後續的出口形勢，海關總署副署長王軍在國新辦新聞發布會上表示，當前，經濟全球化進程遭遇「逆風逆流」，多個國際組織指出全球經濟前景面臨重大風險，貿易政策的不確定性成為制約世界經濟發展的主要因素。但經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定符合世界各國的共同利益。中國是維護全球產供鏈穩定暢通的重要力量，國內存量和增量政策持續發力顯效，廣大外貿企業繼續以高質量的供給適配國際市場的需求，這些都將為中國出口不斷注入新的動能。