13/10/2025 12:04

【數據解讀】首三季進口降0.2%，海關：大宗商品價格下跌影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》今年前三季度，中國貨物貿易進口13.66萬億元人民幣，下降0.2%。海關新聞發言人呂大良表示，中國是全球第二大貨物進口市場，中國的大市場也是世界的大機遇。前三季度，國際市場的部分大宗商品價格下跌，對進口的增速和數據表現造成了一定的影響，但從數量來看，中國進口的數量指數同比增加了0.6%。



他指出，從月度走勢來看，截至9月份，進口已經連續4個月增長。受國內生產消費需求拉動，前三季度原油、金屬礦砂等進口量分別增加了2.6%、4.2%，食品煙酒、文化娛樂產品等進口值也分別增長了10.2%和9.4%。隨著制造業領域外資准入限制實現了「清零」，前三季度外商投資企業進口增長了1.1%。



他並稱，看中國的進口，不僅要看市場的規模，更要看中國主動擴大進口的大國擔當。中國開放的大門越開越大，與越來越多的貿易夥伴分享中國式現代化的發展機遇。