13/10/2025 12:06

【數據解讀】海關：首三季中國跨境電商出口增6.6%，進口增5.9%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》國新辦就前三季度進出口情況舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人呂大良表示，初步測算，前三季度，中國跨境電商進出口約2.06萬億元，增長6.4%。其中，出口約1.63萬億元，增長6.6%；進口約4255.4億元，增長5.9%。今年上半年，中國跨境電商進出口1.37萬億元，同比增長了10.3%，佔同期中國進出口總值的6.3%，比去年同期提升了0.4個百分點。其中，出口1.09萬億元，增長11.6%；進口是2811.8億元，增長5.5%。



他表示，從出口的主要商品看，主要是服飾鞋包及珠寶配飾、數碼產品及配件、家用辦公電器及配件，進口的商品主要是美妝及洗護用品、食品生鮮、醫藥保健品及醫療器具。中國「跨境電商+產業帶」發展成效明顯，主要消費市場與進口目的地也高度相關，出口貨物主要來自廣東、浙江、福建、江蘇及河南，進口的目的地主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海和山東。