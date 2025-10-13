13/10/2025 11:32

【數據解讀】海關：前三季中國有進出口實績外貿企業首達70萬家，超去年總量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》海關總署副署長王軍在國新辦發布會上表示，前三季度，中國有進出口實績的外貿經營主體首次達到了70萬家，已超過去年全年的總量。中國海關貿易景氣調查最新結果顯示，出口企業信心指數連續5個月回升，進口企業也連續3個月在回升。憑借著這股不懼逆風、敢於開拓的銳氣，中國外貿的「朋友圈」不斷擴大，國際數據顯示，今年前7個月中國是全球166個國家和地區的前三大貿易夥伴，較去年同期增加了14個。



王軍指出，今年以來，世界經濟面臨的不穩定、不確定因素增多，單邊主義、保護主義盛行，這些都給中國外貿運行帶來了壓力。但是中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，超大規模的市場和完整的產業體系的優勢突出，進出口保持韌性和活力，這些都將為下一階段外貿穩定發展提供支撐。