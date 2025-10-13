13/10/2025 11:38

【數據解讀】海關：前三季西部地區進出口3.21萬億元，同比增10%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》海關總署副署長王軍今日在國新辦發布會上介紹前三季度西部地區進出口情況。他指出，近年中國西部地區堅持以大開放促進大開發，逐漸從內陸腹地走向了開放前沿。2024年西部地區進出口首次突破4萬億元（人民幣．下同），佔中國進出口總值的比重達到了9.2%。今年前三季度，西部地區外貿發展保持強勁動能，進出口3.21萬億元，同比增長10.2%。



前三季度，西部地區家電、摩托車、家具等傳統製造業產品出口增速超過兩成；特色農產品通過精深加工大幅度提升附加值，咖啡液、鱘魚子醬等產品加速出海。同時，西部地區探索發展現代製造業和戰略性新興產業，高端裝備、電子信息、生物醫藥等高技術產品出口超過4500億元，增長26.4%。



前三季度，西部地區經西部陸海新通道進出口6115億元，增長19.3%，拉動西部地區外貿增長3.4個百分點。西部地區有進出口實績的企業數量達到了4.1萬家，增加11.8%。中國進出口規模前一百位的企業中，西部企業就佔到了12家，比去年同期增加了2家。