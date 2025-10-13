13/10/2025 11:27

政府計劃未來半年發167.5億港元債券，110億元人民幣債券

《經濟通通訊社13日專訊》特區政府未來半年計劃發行167.5億元港元債券，以及110億元人民幣債券。



金管局以特區政府代表身分公布，今年10月至明年3月的6個月發債計劃的暫定發行時間表，政府債券以港元及人民幣計價，並將以競爭性投標方式發行，暫定港元債券發行金額167.5億元，人民幣債券發行金額110億元人民幣。



港元債券年期最短1年，最長20年。人民幣債券年期最短1年，最長10年。



金管局稱，暫定發行時間表所載的資料，如年期、投標日期、發行金額、發行日期及發行方式等均為暫定，可因應市況作出適當調整，並會適時公布經修訂後的發行時間表。(bi)