13/10/2025 15:57

【關稅戰】市場憂中美局勢升級，嘉信理財：美股估值過高，緩衝空間收窄

《經濟通通訊社13日專訊》中美貿易戰的擔憂再度升溫，加上華盛頓政局持續動盪，導致美股上周五(10日)由升轉跌，標普500指數瀉超過2.7%。兩國領導人原定於稍後在南韓舉行的亞太經濟合作組織(APEC)會議上會面。美國總統特朗普上周五警告可能會取消雙方會晤，但最新又指美國是想協助而非損害中國。



嘉信理財董事總經理兼首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，目前尚未實施任何威脅，但若無法講和，風險將不斷上升，包括美國對中國大豆銷售的期望可能落空，以及中國限制稀土供應對美國供應鏈的風險。顯然，局勢升級的風險是市場最關心的問題。由於估值過高以及投資者情緒過熱的跡象，市場能夠受到負面消息的衝擊的緩衝空間已變得較小。(bi)