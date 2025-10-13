13/10/2025 17:56

多點數智(02586)就潛在全購兩家分別持有證監會1、4、5、9號牌目標公司交付意向書

《經濟通通訊社13日專訊》多點數智(02586)宣布，公司已就潛在收購兩家目標公司100%股權，交付一份不具法律約束力的意向書。



公司稱，其中一間目標公司為根據證券及期貨條例獲發牌從事第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動；另一間目標公司則持有證券及期貨條例項下第1類（證券交易）牌照。



公司認為，潛在收購事項將使其能夠迅速進入受監管的金融服務領域，為後續升級第1、4、9類牌照以提供虛擬資產交易服務奠定基礎，同時也有利於構建融合「零售場景+真實世界資產(RWA)」的創新模式。



公司正在籌備申請穩定幣牌照，並持續探索加密貨幣投資機遇，通過收購目標公司，集團稱可加快速進入受監管金融服務的領域，而無需經歷漫長的許可審批流程，大幅節省獲得監管批准所需的時間



公司亦稱，目標公司由本公司關連人士的聯營公司擁有權益，倘收購事項落實則構成關連交易。(rh)