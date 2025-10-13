13/10/2025 19:27

《再戰明天》歐洲央行執委發表講話，德國公布CPI

《經濟通通訊社13日專訊》歐洲央行執委發表講話，及德國公布CPI，料為周二（14日）市場焦點。



*英倫銀行委員發表講話，英國公布失業率*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間7:30am，澳洲央行助理總裁亨特發表講話。7:45am，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表演講。8:30am，澳洲央行公布9月30日政策會議記錄。5:50pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上8:45pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼於國際金融協會(IIF)年會參加討論。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒發表講話。



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布9月貨幣供應M2；9月貨幣供應M3。8:30am，澳洲公布9月NAB企業信心指數。2:00pm，英國公布9月失業率。同一時間，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%擴大至2.4%。



此外，明日正力新能(03677)將有基石投資者持股解禁。



另外，中國周三（15日）公布9月CPI及PPI。美國聯儲局主席鮑威爾周三出席美國商業經濟協會(NABE)活動並發表講話。(wa)