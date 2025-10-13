13/10/2025 16:17
【定期存款】華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘
解讀
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
核心摘要：
華僑銀行推出3個月港元定存最高年利率3.2厘（需存入500萬以上新資金），恒生特選客戶3個月定存年利率2.5厘，富融及創興亦推出新資金優惠。
事實要點：
▷ 華僑銀行3個月定存最高3.2厘（存入500萬以上獲4932元獎賞）
▷ 恒生3個月定存年息2.5厘（起存1萬，限特選客戶網上辦理）
▷ 富融新客戶3個月定存額外+0.2厘，最高現金回贈800元
▷ 創興銀債退款客戶3個月定存享額外+0.1厘（最低5萬元）
▷ 華僑分級獎勵：存入100萬至500萬獲2466元（總年利率3厘）
*華僑推新優惠3個月定存高達3.2厘*
華僑銀行推出港元定存優惠，「全新宏富理財定期推廣」，適用於全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立3個月定期可享2.8厘，另外再存入新資金100萬元至500萬元3個月可得全新資金獎賞高達2466元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3厘；如再存入500萬元以上3個月可得全新資金獎賞高達4932元（相等額外0.4厘年利率）即總年利率高達3.2厘。
富融銀行推「金秋開戶定期優惠」，新客戶開戶以新資金5萬元至100萬元做3個月定期額外加息0.2厘年利率，另開立20萬元至50萬元3個月有現金回贈300元或開立50萬元或以上3個月有現金回贈800元。
*創興推銀債退款定期優惠*
創興推出「銀債退款定期優惠」，特選客戶（經銀行短訊發出邀請）認購銀債後之退款透過分行以5萬元至50萬元以下做定期可享雲利率3個月額外+0.1厘特優年利率。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php