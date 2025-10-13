13/10/2025 09:54

【恒生私有化】艾橋智：香港是滙控主市場，對本港經濟前景有堅定信心

《經濟通通訊社13日專訊》滙豐控股(00005)行政總裁艾橋智接受《新華社》訪問時表示，香港是滙控的主市場，屬集團擁有領導地位和創造回報的重要增長機遇所在，因此對香港經濟前景抱有堅定信心。



*料香港2030年成為全球最大跨國財富管理中心*



艾橋智指出，香港於過去20年是國際社會對中國內地進行直接投資和金融投資的門戶。近年來，香港日益成為內地企業走向東協、中東、歐美等地進行對外直接投資的關鍵樞紐。預計到2030年，香港將成為全球最大的跨國財富管理中心，愈來愈多國際及中國內地客戶正選擇香港作為資產配置平台，滙豐過去兩年在香港每月平均新增約10萬名客戶。



*離岸人民幣業務發展態勢令人鼓舞，料新股活躍勢頭將延續*



艾橋智認為，目前香港離岸人民幣業務發展態勢令人鼓舞，並看好未來香港推動人民幣國際化的前景。他亦指，據目前香港上市申請情況，預計新股活躍勢頭將延續至未來12個月甚至更久，相信以後還會有大量公司在香港上市。(jl)