恒生指數
25,591.80
-698.52
(-2.66%)
期指
高水19
25,611
-671
(-2.55%)
國企指數
9,118.44
-239.88
(-2.56%)
科技指數
6,055.54
-204.21
(-3.26%)
大市成交
2,325.75億
股票
2,106.67億
(90.580%)
窩輪
82.67億
(3.555%)
牛熊證
136.41億
(5.865%)
即時更新：13/10/2025 11:23
可賣空股票總成交
2,975.45億
主板賣空
453.81億
(15.252%)
更新：10/10/2025 16:59
上証指數
成交：7,113.77億
3,851.20
-45.83
(-1.176%)
滬深300
4,541.66
-75.17
(-1.628%)
深証成指
13,042.40
-313.02
(-2.344%)
MSCI中國A50
2,553.62
-53.89
(-2.07%)
比特幣
資料由Binance提供
115,237.8100
+279.0000
(0.243%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0880
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0599
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4113
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1311
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
外匯黃金
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.54%
1個月
3.48%
3個月
3.59%
更新：10/10/2025 11:15
最新重要數據
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
7.98%
公佈日期
11/10/2025 00:00
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
10/10/2025 20:30
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
49.90
公佈日期
10/10/2025 05:30
