13/10/2025 11:39
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌四日報3.44厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.44024厘，跌4.411基點，並連跌四日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.52321厘，跌6.256基點。
隔夜息報3.59571厘，升5.44基點；一周拆息跌6.131基點，報3.42417厘，兩周則跌8.929基點，報3.42321厘。長息方面，六個月拆息跌1.321基點，報3.4厘，一年期則跌4.19基點，報3.32631厘。
港元匯價今日在7.7833-7.7789之間上落，最新報7.7793。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.59571
|+5.44
|一周
|3.42417
|-6.131
|兩周
|3.42321
|-8.929
|一個月
|3.44024
|-4.411
|兩個月
|3.45494
|-5.97
|三個月
|3.52321
|-6.256
|六個月
|3.4
|-1.321
|一年
|3.32631
|-4.19
