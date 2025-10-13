25,374.00
-916.32
(-3.49%)
25,399
-883
(-3.36%)
高水25
9,032.58
-325.74
(-3.48%)
5,975.43
-284.32
(-4.54%)
2,818.21億
3,846.25
-50.78
(-1.303%)
4,535.76
-81.07
(-1.756%)
13,013.34
-342.08
(-2.561%)
2,549.53
-57.98
(-2.22%)
114,542.6000
-416.2100
(-0.362%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0810
歐元最佳客戶買入價
9.0599
英鎊最佳客戶買入價
10.4086
日圓最佳客戶買入價
5.1333
恒生指數
25,374.00
-916.32
(-3.49%)
期指
高水25
25,399
-883
(-3.36%)
國企指數
9,032.58
-325.74
(-3.48%)
科技指數
5,975.43
-284.32
(-4.54%)
大市成交
2,818.21億
股票
2,553.57億
(90.610%)
窩輪
104.81億
(3.719%)
牛熊證
159.83億
(5.671%)
即時更新：13/10/2025 12:56
可賣空股票總成交
2,487.48億
主板賣空
362.35億
(14.567%)
半日數據，更新：13/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,270.58億
3,846.25
-50.78
(-1.303%)
滬深300
4,535.76
-81.07
(-1.756%)
深証成指
13,013.34
-342.08
(-2.561%)
MSCI中國A50
2,549.53
-57.98
(-2.22%)
比特幣
資料由Binance提供
114,542.6000
-416.2100
(-0.362%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0810
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0599
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4086
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1333
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：10/10/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,542.60
-416.21
-0.362%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,139.4700
-12.8200
-0.309%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
2.5783
+0.0500
+1.978%
更新：13/10/2025 12:56
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.4951
-0.0144
-0.152%
CHF 美元/瑞郎
0.8012
-0.0011
-0.138%
THB 美元/泰銖
32.5800
-0.0400
-0.123%
更新：13/10/2025 12:56
