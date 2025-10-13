直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,827.25
-463.07
(-1.76%)
25,833
-449
(-1.71%)
高水6
9,206.16
-152.16
(-1.63%)
6,171.91
-87.84
(-1.40%)
1,020.61億
3,858.14
-38.89
(-0.998%)
4,565.69
-51.14
(-1.108%)
13,162.96
-192.46
(-1.441%)
2,576.73
-30.78
(-1.18%)
115,619.4200
+660.6100
(0.575%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4046
日圓最佳客戶買入價
5.1331
即時更新：13/10/2025 09:51
更新：10/10/2025 16:59
比特幣
115,619.4200
+660.6100
(0.575%)
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：10/10/2025 16:15
最新重要數據
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
49.90
公佈日期
10/10/2025 05:30
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.17%
公佈日期
09/10/2025 20:00
台灣-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.25%
公佈日期
08/10/2025 16:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.54%
1個月
3.48%
3個月
3.59%
更新：10/10/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處