13/10/2025 10:13

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

普徠仕指出，美元自2025年初顯著下跌，因貨幣政策分歧、聯儲局獨立性受質疑、財政赤字及外國需求降，或續弱，現偏高配置非美投資級債及新興市場貨幣債。



事實要點：

▷ 聯儲局2025年開始減息，其他主要央行停止或接近完成減息周期

▷ 特朗普政府施壓聯儲局在通脹高企時減息

▷ 美國財政赤字持續超出稅收，存在主權債務危機風險

▷ 外國投資者對美國國債需求下降

▷ 普徠仕現偏高配置非美投資級債及新興市場當地貨幣債 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道13日專訊》普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指，美元自2025年初以來對其他主要貨幣顯著下跌，多個因素顯示這趨勢或會持續。這些因素包括貨幣政策分歧，聯儲局獨立性受質疑，龐大財政赤字，以及外國投資者需求下降。*央行貨幣政策現分歧，聯儲局獨立性受質疑*美國聯儲局最近開始減息，而其他主要央行已停止或接近完成減息周期。這意味著各國之間的利率差距收窄，往往會降低市場對美元的需求。美國總統特朗普採取強硬立場，試圖迫使聯儲局在通脹仍然高企的情況下減息。若投資者認為聯儲局因政治壓力而無法有效控制通脹，美元或將受到衝擊。*美國政府財政赤字龐大，外國投資者需求下降*此外，美國政府開支持續超出稅收，如果出現主權債務危機，或會導致美元顯著轉弱。環球投資者一直樂於持有美元，鑑於美國企業實力強勁，以及美元作為全球主要儲備貨幣的地位。然而，特朗普政府在貿易及外交政策上的立場，削弱了外國投資者持有美國資產（特別是美國國債）的意願。鑑於美元可能進一步走弱，投資者應考慮相應調整其投資組合。因此，普徠仕資產配置委員會目前對非美國投資級別債券和新興市場當地貨幣債券持偏高配置。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。