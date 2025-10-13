直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,818.36
-471.96
(-1.80%)
25,832
-450
(-1.71%)
高水14
9,203.28
-155.04
(-1.66%)
6,168.78
-90.97
(-1.45%)
1,023.24億
3,858.26
-38.77
(-0.995%)
4,565.03
-51.80
(-1.122%)
13,164.08
-191.34
(-1.433%)
2,576.73
-30.78
(-1.18%)
115,619.4200
+660.6100
(0.575%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4046
日圓最佳客戶買入價
5.1331
即將公佈經濟數據
印度-消費者物價指數(年率)
即將公佈
13/10/2025 18:30
前值
2.07%
市場預測
1.54%
俄羅斯-出口
即將公佈
13/10/2025 21:00
前值
380.00億
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0933
電匯客戶賣出
1.0860
更新：13/10/2025 09:50:40
