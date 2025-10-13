13/10/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升41點子，兩連升報7.1007，創逾11個月高
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1007，較上個交易日升41點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾11個月新高，仍較市場預測偏強約200點，上個交易日報7.1048。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1007
|-41.00
|1歐元/人民幣
|8.2524
|+186.00
|100日圓/人民幣
|4.6845
|+311.00
|1港元/人民幣
|0.9125
|-4.50
|1英鎊/人民幣
|9.4874
|+143.00
|1澳元/人民幣
|4.6227
|-494.00
|1紐元/人民幣
|4.0758
|-192.00
|1新加坡/人民幣
|5.4837
|+28.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8655
|+322.00
|1加元/人民幣
|5.0810
|+5.00
|1人民幣/林吉特
|0.5931
|+5.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4734
|+807.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4484
|+328.00
|1人民幣/韓元
|200.4700
|+165.00