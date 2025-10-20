13/10/2025 10:33

【關稅戰】加拿大地方政府要求取消對中國電動汽車關稅

《經濟通通訊社13日專訊》據《央視新聞》報道，當地時間11日，加拿大馬尼托巴省省長基紐致信加拿大總理卡尼，要求聯邦政府取消對中國電動汽車徵收的100%關稅。



基紐在信中表示，加拿大對中國電動汽車徵收關稅的做法「引發了雙邊貿易戰，對加拿大西部地區的影響尤為嚴重」。中國對加拿大的反制措施已導致加拿大油菜籽價格大幅下跌，豬肉生產行業遭受重創。基紐稱，目前加中關係處於「關鍵時刻」，他敦促卡尼政府「抓住機遇」。



此前，薩斯喀徹溫省省長莫伊也公開表示，他希望取消對中國電動汽車關稅。數據顯示，薩斯喀徹溫省8月份對華油菜籽出口同比下降了76%。(wn)