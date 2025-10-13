13/10/2025 17:48

【ＡＩ】中國農業大學發布神農大模型3.0，推動農業AI普惠化

《經濟通通訊社13日專訊》據《上海證券報》報道，從「2025世界農業科技創新大會」獲悉，10月12日，中國農業大學神農大模型團隊正式發布神農大模型3.0。新一代模型聚焦36個農業智能體，推出32B、7B、1B三個版本，通過動態稀疏機制與增量壓縮技術實現模型算力縮小50%，同時關鍵任務性能損失低於1%。



團隊同步推出「神農大模型智能體平台」，構建覆蓋農業全鏈路的輕量級、可部署、可協同的AI應用生態。平台深度融合神農大模型3.0，兼容主流通用大模型，支持智能體在端、邊、雲環境中跨平台靈活部署。現已上線智慧育種、智慧種植、智慧養殖、遙感氣象、智慧教育等六大類共36個智能體。



據了解，神農大模型3.0採用寒武紀定制化算力底座，實現了從訓練到推理的全流程國產化優化。同時，伴隨新一代大模型的發布，三款專用一體機同步推出「神農-啟航」、「神農-拓疆」與「神農-至臻」以分別適配1B、7B和32B的模型。一體機支持完全斷網運行，確保農業數據不出本地，大幅提升數據隱私與作業安全性。其三防設計（防水、防塵、防震）適配田間地頭、溫室大棚、加工車間等惡劣環境，為農業用戶提供軟硬一體、自主可控的輕量化AI解決方案。(wn)