25,889.48
-400.84
(-1.52%)
25,813
+4
(+0.02%)
低水76
9,222.54
-135.78
(-1.45%)
6,145.51
-114.24
(-1.82%)
4,903.66億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
114,761.5300
-197.2800
(-0.172%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0830
歐元最佳客戶買入價
9.0310
英鎊最佳客戶買入價
10.3902
日圓最佳客戶買入價
5.1203
恒生指數
25,889.48
-400.84
(-1.52%)
期指(夜)
低水76
25,813
+4
(+0.02%)
國企指數
9,222.54
-135.78
(-1.45%)
科技指數
6,145.51
-114.24
(-1.82%)
大市成交
4,903.66億
股票
4,572.54億
(93.247%)
窩輪
138.93億
(2.833%)
牛熊證
192.19億
(3.919%)
即時更新：13/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
4,466.58億
主板賣空
781.10億
(17.488%)
更新：13/10/2025 16:59
上証指數
成交：10,854.14億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
滬深300
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
深証成指
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
MSCI中國A50
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
114,761.5300
-197.2800
(-0.172%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0830
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0310
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3902
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1203
23
七月
展覽 文化藝術
推介度：
23/07/2025 - 20/10/2025
18
十月
音樂會
推介度：
18/10/2025 - 19/10/2025
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00388 香港交易所00005 滙豐控股01024 快手－Ｗ
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.5110
-0.1090
-0.334%
KRW 美元/南韓圜
1,426.2000
-2.8300
-0.198%
EUR 歐元/美元
1.1585
-0.0017
-0.143%
更新：13/10/2025 19:00
最新重要數據
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
7.98%
公佈日期
11/10/2025 00:00
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
10/10/2025 20:30
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
49.90
公佈日期
10/10/2025 05:30
即將公佈經濟數據
俄羅斯-出口
即將公佈
13/10/2025 21:00
前值
380.00億
市場預測
--
俄羅斯-進口
即將公佈
13/10/2025 21:00
前值
249.00億
市場預測
--
最新
人氣
