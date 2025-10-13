13/10/2025 13:54

【ＡＩ】未來智能完成億元級A輪融資，螞蟻集團領投

《經濟通通訊社13日專訊》AI硬件公司「未來智能」正式宣布完成億元級人民幣A輪融資，由螞蟻集團領投，啟明創投超額跟投。這也是未來智能自今年1月、4月連續完成Pre A輪、Pre A+輪融資後，年內第三次獲得市場投資。



據悉，本輪融資將主要用於三大方向：一是持續豐富AI辦公硬件產品矩陣；二是加速海外自主品牌viaim的建設和市場推廣；三是加大對AI Agent等前沿技術的探索與投入。



公開信息顯示，未來智能成立於2021年，專注AI辦公硬件的研發與場景創新，旗下產品涵蓋智能耳機、電腦辦公輔助設備等。公司以「讓每個人感受未來智能的美好」為使命，致力於通過硬件+軟件的閉環生態，重塑全球辦公效率標準。2024年，成立僅兩年的未來智能已實現盈利。



今年1月，未來智能推出海外品牌viaim，並以北美、亞太為重點市場加速拓展。(jq)