恒生指數
25,858.60
-431.72
(-1.64%)
期指
平水0
25,859
-423
(-1.61%)
國企指數
9,209.55
-148.77
(-1.59%)
科技指數
6,133.85
-125.90
(-2.01%)
大市成交
4,789.36億
股票
4,459.06億
(93.104%)
窩輪
138.64億
(2.895%)
牛熊證
191.65億
(4.002%)
即時更新：13/10/2025 15:59
可賣空股票總成交
2,487.48億
主板賣空
362.35億
(14.567%)
半日數據，更新：13/10/2025 12:40
上証指數
成交：10,854.14億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
滬深300
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
深証成指
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
MSCI中國A50
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
115,269.4400
+310.6300
(0.270%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0781
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3900
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1220
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,269.44
+310.63
+0.270%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,175.9400
+23.6500
+0.570%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
2.6184
+0.0901
+3.564%
更新：13/10/2025 15:55
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：10/10/2025 16:15
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.5320
-0.0880
-0.270%
HKD 美元/港元
7.7763
-0.0056
-0.072%
KRW 美元/南韓圜
1,428.0900
-0.9400
-0.066%
更新：13/10/2025 15:55
最新
人氣
