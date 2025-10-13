13/10/2025 09:36

【聚焦人幣】中美貿易戰重燃，人幣即期開市貶69點子，報7.1301

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1007，較上個交易日升41點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾11個月新高，仍較市場預測偏強約200點。在外部中美貿易戰重燃背景下，人民幣仍回到逾11個月新高，凸顯監管仍有「戰略自信」。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開69點子，報7.1301，上個交易日即期匯率收盤報7.1232。



上周五開始中美緊張關係再度升級，美元和美債收益率承壓回落。市場人士稱，這有利於人民幣企穩，但中美緊張關係升級，又會加劇市場不安情緒，因此監管的態度顯得非常重要，特別外部不確定性大的時候，更需要匯率保持基本穩定。



美國總統特朗普上周五重啟對華貿易戰，宣布將大幅提高關稅，以報復中國限制關鍵礦產出口的舉措，結束了全球兩個最大經濟體之間脆弱的休戰狀態。美國貿易代表格里爾周日表示，美方曾尋求與中方通話，但被中方推遲。不過他相信隨著事態的穩定，未來一周市場將趨於平靜。(jq)