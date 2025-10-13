13/10/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌97點子，報7.1329，創逾兩周低

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1329，較上個交易日4時30分收盤價跌97點子，創9月26日以來逾兩周新低，全日在7.1264至7.1339之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升79點子，報7.1421。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1007，較上個交易日升41點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾11個月新高，仍較市場預測偏強約200點。



*分析：中美貿易戰存談判空間，人民幣有望持穩*



市場人士指出，中美貿易戰存談判空間，市場情緒釋放後，人民幣仍有望持穩。近期美元反彈更多受歐元和日圓調整影響，隨著法國和日本政局不確定性趨於明確，後續歐元和日圓續跌空間或受限；另外美國政府停擺以及美聯儲進入降息周期這些都可能施壓美元人氣。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，中美貿易風波帶來一定壓力，但持續性有限，關注中間價變化，預計人民幣匯率韌性將得以維持，下半年需適當關注季節性結匯因素對人民幣的升值壓力。(jq)