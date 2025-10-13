13/10/2025 11:06
【聚焦數據】中國9月按美元計價出口增8.3%、進口增7.4%，均大勝預期
《經濟通通訊社13日專訊》海關總署公布，以美元計價，中國9月進出口總值5666.8億美元，同比增7.9%。
其中，出口總值3285.7億美元，同比增8.3%，優於預期的增6.6%，增速較8月的4.4%擴大3.9個百分點，並創六個月新高；進口總值2381.2億美元，同比增7.4%，增速大勝預期的1.8%，較8月的1.3%大幅擴大，且創17個月最高；貿易順差904.5億美元，8月為1023.3億美元。
按美元計，1-9月，進出口總值46841.9億美元，同比增3.1。其中，出口總值27796.4億美元，同比增6.1；進口總值19045.5億美元，同比跌1.1；貿易順差8750.8億美元。(sl)
