13/10/2025 13:57

【聚焦數據】中國9月稀土出口4000噸環比降三成，創七個月最低水平

《經濟通通訊社13日專訊》海關總署今日公布數據顯示，中國9月稀土出口4000.3噸，較8月的5791.8噸下降30.9%，創下自2月以來最低水平。



稀土包含17種元素，目前尚不清楚哪種稀土出口量下降，也不清楚哪些國家受到最大影響，因為今日公布的數據是總量統計。更完整的細分數據將於10月20日公布。



中國為反制美國關稅而實施出口限制後，稀土出口量在4月急劇下降，直到6月才穩步回升，並創下歷史新高，但此後每月都在下降。



中國上周五決定擴大稀土出口管制，美國總統特朗普隨即宣告將對中國政府加徵100%的新關稅。中美貿易休戰協議岌岌可危。(sl)