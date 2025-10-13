25,657.21
-633.11
(-2.41%)
25,669
-613
(-2.33%)
高水12
9,135.18
-223.14
(-2.38%)
6,061.67
-198.08
(-3.16%)
3,769.68億
3,885.08
-11.95
(-0.307%)
4,585.57
-31.26
(-0.677%)
13,194.41
-161.01
(-1.206%)
2,575.91
-31.60
(-1.21%)
114,922.0300
-36.7800
(-0.032%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0830
歐元最佳客戶買入價
9.0568
英鎊最佳客戶買入價
10.4079
日圓最佳客戶買入價
5.1350
