13/10/2025 15:14

【數據解讀】東方金誠：低基數及強外需拉高9月出口，新關稅落地可能性較低

《經濟通通訊社13日專訊》中國9月按美元計價出口、進口同比增速均大勝預期，其中出口3285.7億美元，同比增8.3%，創六個月新高；進口2381.2億美元，同比增7.4%，創17個月最高。



東方金誠首席宏觀分析師王青指出，9月出口同比增速大幅上行，主要原因包括去年同期颱風天氣影響外貿出運，出口基數大幅下沉，以及今年中秋節錯期，9月工作天數增加；另受全球AI投資高增及國內製造業轉型升級等推動，近期外需保持一定韌性，芯片、汽車出口高增。



王青預計，10月出口增速將大幅下行，不排除出現同比負增長的可能。首先，去年9月颱風天氣導致出口貨物在10月集中出運，高基數會壓低今年10月出口同比增速，工作日效應也將出現逆轉。同時，特朗普政府在全球大幅上調關稅，當前外需整體呈現放緩態勢。預計四季度整體出口也將轉入同比負增長。



對於中美博弈升級，王青判斷，後續仍存在通過談判化解貿易戰升級風險的時間和空間，新一輪加徵關稅威脅落地並持續實施的可能性較低。但這也可能意味著短期內下調現有高關稅的難度加大。(sl)