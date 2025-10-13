25,854.51
-435.81
(-1.66%)
25,864
-418
(-1.59%)
高水9
9,208.98
-149.34
(-1.60%)
6,134.44
-125.31
(-2.00%)
4,792.30億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
115,295.7700
+336.9600
(0.293%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0781
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.3900
日圓最佳客戶買入價
5.1220
即將公佈經濟數據
印度-消費者物價指數(年率)
即將公佈
13/10/2025 18:30
前值
2.07%
市場預測
1.50%
俄羅斯-出口
即將公佈
13/10/2025 21:00
前值
380.00億
市場預測
--
