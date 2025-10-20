13/10/2025 16:19

【關稅戰】中國外交部：稀土新出口管制與巴基斯坦無關，或有人挑撥離間

《經濟通通訊社13日專訊》有媒體報道指，巴基斯坦利用中國設備和技術向美國出口稀土，觸發了中國出台嚴格管控稀土相關技術出口的新規，部分自媒體亦發表視頻和文章指，「巴方向美贈送稀土樣品並同意開展稀土合作」、「中國出招反制巴基斯坦向美國出口稀土」。



中國外交部發言人林劍今日主持例行記者會時回應稱，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，兩國的鐵桿友誼歷久彌堅，雙方始終保持高度的戰略互信，在事關雙方共同利益的重大問題上密切溝通，「據我所知，關於巴美礦產合作的事，中巴雙方有溝通」。



林劍指出，巴方強調，巴方與美方的交往絕不會損害中方利益和中巴合作。巴方領導人向美方領導人展示和贈送的礦石，是工作人員購買的巴寶石的原礦樣品，「相關報道或是不了解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的」。



林劍並強調，中方日前發布的關於稀土等相關物項的出口管制措施，與巴基斯坦沒有任何關聯，這是中國政府依據法律法規完善自身出口管制體系的正當做法，旨在更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。(sl)