直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,814.95
-475.37
(-1.81%)
25,832
-450
(-1.71%)
高水17
9,201.38
-156.94
(-1.68%)
6,165.60
-94.15
(-1.50%)
1,027.17億
3,859.28
-37.75
(-0.969%)
4,566.55
-50.28
(-1.089%)
13,169.19
-186.23
(-1.394%)
2,575.48
-32.03
(-1.23%)
115,608.3100
+649.5000
(0.565%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4046
日圓最佳客戶買入價
5.1331
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
