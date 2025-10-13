直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,816.57
-473.75
(-1.80%)
25,843
-439
(-1.67%)
高水26
9,202.93
-155.39
(-1.66%)
6,165.86
-93.89
(-1.50%)
1,030.84億
3,859.06
-37.97
(-0.974%)
4,566.25
-50.58
(-1.096%)
13,168.26
-187.16
(-1.401%)
2,575.48
-32.03
(-1.23%)
115,619.4200
+660.6100
(0.575%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4046
日圓最佳客戶買入價
5.1331
