13/10/2025 09:19

【比特幣】神秘巨鯨未卜先知？早特朗普半小時做空加密幣，崩盤後獲利近2億美元

《經濟通通訊社13日專訊》就在特朗普上周五（10日）宣布關稅政策前半小時，一個神秘的巨鯨帳戶建立巨額的空頭頭寸。政策消息一出，市場應聲崩盤，帳戶一天內就獲利近2億美元。



該巨鯨帳戶，在Hyperliquid上建立巨額比特幣和以太坊空頭倉位，市場崩盤後一天之內就獲利近2億美元。



巨鯨賺得盆滿缽滿的背後，是市場的屍橫遍野。24小時內，全網槓桿倉位蒸發191億美元，刷新歷史紀錄，超過162萬人被強制平倉，血本無歸。



分析指，一次精準的預判，或許可以歸功於卓越的分析能力。但當預判與政策發布的時間點嚴絲合縫，背後的運作機制就值得深思。(rc)