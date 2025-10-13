直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,819.60
-470.72
(-1.79%)
25,840
-442
(-1.68%)
高水20
9,202.64
-155.68
(-1.66%)
6,165.11
-94.64
(-1.51%)
1,032.53億
3,858.98
-38.05
(-0.976%)
4,565.92
-50.91
(-1.103%)
13,163.29
-192.13
(-1.439%)
2,576.28
-31.23
(-1.20%)
115,639.4300
+680.6200
(0.592%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4046
日圓最佳客戶買入價
5.1331
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.54%
1個月
3.48%
3個月
3.59%
更新：10/10/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：10/10/2025 16:15
