直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,823.65
-466.67
(-1.78%)
25,843
-439
(-1.67%)
高水19
9,205.53
-152.79
(-1.63%)
6,168.56
-91.19
(-1.46%)
1,035.04億
3,858.67
-38.36
(-0.984%)
4,566.17
-50.66
(-1.097%)
13,154.25
-201.17
(-1.506%)
2,576.28
-31.23
(-1.20%)
115,626.7900
+667.9800
(0.581%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0800
歐元最佳客戶買入價
9.0560
英鎊最佳客戶買入價
10.4046
日圓最佳客戶買入價
5.1331
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,823.65
-466.67
(-1.78%)
期指
高水19
25,843
-439
(-1.67%)
國企指數
9,205.53
-152.79
(-1.63%)
科技指數
6,168.56
-91.19
(-1.46%)
大市成交
1,035.04億
股票
964.85億
(93.219%)
窩輪
9.56億
(0.924%)
牛熊證
60.63億
(5.858%)
即時更新：13/10/2025 09:52
可賣空股票總成交
2,975.45億
主板賣空
453.81億
(15.252%)
更新：10/10/2025 16:59
上証指數
成交：3,598.90億
3,858.67
-38.36
(-0.984%)
滬深300
4,566.17
-50.66
(-1.097%)
深証成指
13,154.25
-201.17
(-1.506%)
MSCI中國A50
2,576.28
-31.23
(-1.20%)
比特幣
資料由Binance提供
115,626.7900
+667.9800
(0.581%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0800
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0560
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4046
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1331
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所00981 中芯國際00020 商湯－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
印度-消費者物價指數(年率)
即將公佈
13/10/2025 18:30
前值
2.07%
市場預測
1.54%
俄羅斯-出口
即將公佈
13/10/2025 21:00
前值
380.00億
市場預測
--
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,626.79
+667.98
+0.581%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,167.2100
+14.9200
+0.359%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
544.4000
+3.8000
+0.703%
更新：13/10/2025 09:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處