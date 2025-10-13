13/10/2025 09:29

【中東戰火】美軍進駐以色列監督停火協議，但不會進入加沙走廊

《經濟通通訊社13日專訊》根據美國廣播公司(ABC)報道，兩名美國官員表示，一批美軍已於周末抵達以色列，將建立一個聯合協調中心，監督加沙停火協議。官員表示，美軍不會進入加沙走廊。



其中一位美國官員稱，派往以色列的200名士兵專門從事運輸、規劃、後勤、安全和工程工作，他們將與其他夥伴國家、私人機構和非政府組織的代表一起工作。



消息人士稱，被派往以色列建立軍事協調中心的部隊，是從美國本土和中東地區坐飛機前往。



美國政府先前公布的「20點計劃」中，包括美國與阿拉伯國家和國際夥伴合作，建立一支臨時國際維和部隊，部署到加沙地帶。不過，雙方尚未達成一致，而且只有在完成人質和囚犯交換後，國際維和部隊才會真正部署。(rc)