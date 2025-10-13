13/10/2025 10:07

【特朗普新政】特朗普：將不顧政府停擺，計劃於周三向美軍發放薪酬

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普表示，儘管聯邦政府仍處於停擺狀態，他正指示國防部動用政府已確認資金，於周三（15日）向美軍發放薪酬。



特朗普上周六（11日）在社交平台表示：「身為總統，我將行使職權，指示我們的國防部長赫格塞斯動用所有可用資金，確保軍隊在10月15日拿到薪酬。」



根據現行法律，與文職僱員不同，美軍在政府停擺期間，並不享有薪酬補發的保障。美國國防部下一個軍方發薪日（本月15日），已逐漸成為共和黨與民主黨，就臨時支出法案僵持不下的關鍵壓力點。



不過，目前尚不清楚特朗普政府是否已找到足夠資金，以涵蓋全部軍方薪酬。(rc)