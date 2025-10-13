25,889.48
-400.84
(-1.52%)
25,816
+7
(+0.03%)
低水73
9,222.54
-135.78
(-1.45%)
6,145.51
-114.24
(-1.82%)
4,903.66億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
114,963.7300
+4.9200
(0.004%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0813
歐元最佳客戶買入價
9.0334
英鎊最佳客戶買入價
10.3767
日圓最佳客戶買入價
5.1180
恒生指數
25,889.48
-400.84
(-1.52%)
期指(夜)
低水73
25,816
+7
(+0.03%)
國企指數
9,222.54
-135.78
(-1.45%)
科技指數
6,145.51
-114.24
(-1.82%)
大市成交
4,903.66億
股票
4,572.54億
(93.247%)
窩輪
138.93億
(2.833%)
牛熊證
192.19億
(3.919%)
即時更新：13/10/2025 17:32
可賣空股票總成交
4,466.58億
主板賣空
781.10億
(17.488%)
更新：13/10/2025 16:59
上証指數
成交：10,854.14億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
滬深300
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
深証成指
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
MSCI中國A50
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
114,963.7300
+4.9200
(0.004%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0813
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0334
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3767
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1180
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.60%
1個月
3.44%
3個月
3.52%
更新：13/10/2025 11:15
最新重要數據
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
7.98%
公佈日期
11/10/2025 00:00
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
10/10/2025 20:30
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
49.90
公佈日期
10/10/2025 05:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,963.73
+4.92
+0.004%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,148.9600
-3.3300
-0.080%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
1,355.9100
+53.2600
+4.089%
更新：13/10/2025 17:31
