13/10/2025 15:38

【中東戰火】加沙停火協議生效，埃及將授予特朗普最高國家榮譽表彰其貢獻

《經濟通通訊社13日專訊》以色列和哈馬斯的加沙停火與人質交換協議，於周一正式啟動，哈馬斯開始移交仍在世的20名人質。埃及總統府周一在聲明中表示，總統塞西決定向美國總統特朗普頒發埃及最高國家榮譽的尼羅河勳章，以表彰他為促成和平所做的努力。



與此同時，以色列國防軍表示，根據紅十字會提供的訊息，其中7名人質已被移交給紅十字會，正在前往加沙走廊的以色列軍隊駐地。以色列國防軍已準備好接收更多人質。



協議由特朗普提出的「20點和平方案」促成，美方派遣約200名士兵參與國際監督及人道援助協調。停火後，加沙人道援助顯著增加。埃及紅新月會周日表示，已向加沙運送400輛卡車、逾9000噸救援物資。



以方稱累計600輛卡車入境，載有食品、燃料、藥品及帳篷等生活必需品。後續談判將確定以軍撤離範圍及加沙未來治理架構。(rc)