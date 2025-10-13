13/10/2025 16:35

【特朗普新政】韓國外交部：特朗普將在APEC會期訪韓，並會晤總統李在明

《經濟通通訊社13日專訊》韓國外交部周一（13日）表示，預計美國總統特朗普將在本月27日至下月1日，2025年亞太經合組織(APEC)領導人會議周期間訪韓出席部分會議，並與韓國總統李在明舉行雙邊會晤。



韓國外交部表示，屆時韓美領導人將在8月通過雙邊會談建立的互信基礎上，再次舉行會談。政府將借APEC峰會之機，透過雙邊首腦會談爭取能讓國民切身感受到的成果，推進國家利益至上的務實外交。



據悉，韓美正就特朗普29日至30日訪韓的日程安排進行協調溝通。特朗普屆時可能僅出席APEC工商領導人峰會等部分活動，很可能缺席將於31日至下月1日舉行，APEC領導人非正式會議。(rc)