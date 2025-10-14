14/10/2025 15:25

【外圍經濟】LG電子印度子公司上市首日暴漲50%，當地IPO融資規模全球第三

《經濟通通訊社14日專訊》韓國LG電子旗下印度子公司周二（14日）在孟買證券交易所(BSE)掛牌，首日大漲50%，開盤價1715盧比，遠高於發行價1140盧比。



本次IPO共籌資約1160.7億盧比（約合13.1億美元），成為印度今年最大規模的上市之一。本次發行出售約1.018億股現有股份，佔公司總股本15%，發行獲得超額認購，投資者需求強勁，使LG電子印度的整體估值達到7738億盧比。



據數據顯示，自2022年以來，LG電子已穩居印度家電及消費電子市場首位，在洗衣機、冰箱、平板電視、空調與微波爐等核心品類中均占據領先份額。



母公司LG電子表示，來自印度子公司的上市收益將用於加速公司業務結構調整及新增長領域投資，以應對美國加征關稅及全球需求疲軟等外部壓力。



印度今年IPO融資規模全球排名第三，年內已有超過190家企業在孟買交易所上市，大多數獲得超額認購。(jf)