--
--
(--)
25,800
-9
(-0.03%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,889.47
-0.03
(-0.001%)
4,593.98
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
114,979.0500
-186.9500
(-0.162%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0837
歐元最佳客戶買入價
9.0150
英鎊最佳客戶買入價
10.3902
日圓最佳客戶買入價
5.1160
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,800
-9
(-0.03%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：14/10/2025 08:53
可賣空股票總成交
4,466.58億
主板賣空
781.10億
(17.488%)
更新：13/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,889.47
-0.03
(-0.001%)
滬深300
4,593.98
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
114,979.0500
-186.9500
(-0.162%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0837
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0150
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3902
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1160
