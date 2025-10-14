14/10/2025 08:15

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月13日，美國總統特朗普確認計劃月底與中國國家主席習近平於韓國APEC峰會會晤；現貨黃金漲至每盎司4131.90美元創新高，美股三大指數反彈，納指升490.18點。



事實要點：

▷ 現貨黃金報4131.90美元/盎司（歷史新高）

▷ 納指升490.18點（漲幅2.21%至22694.608點）

▷ 道指升587.98點（收46067.58點）

▷ 鮑爾森支持2025年再減息兩次（每次0.25厘）

▷ 特朗普與習近平擬月底APEC峰會會晤 More ▼ Less ▲

2025年10月14日【要聞盤點】1、在經歷上周五(10日)的急劇拋售後，美國股市周一(13日)迎來強勁反彈，三大股指均顯著收高，成功收復部分失地。市場氣氛好轉，主要歸因於美國總統特朗普對華關稅的立場有所軟化，暫時緩解投資者對貿易戰急劇升級的憂慮。本周市場焦點將轉向即將拉開序幕的美股第三季度業績。 道指收市升587.98點，或1.29%，報46067.58點；標普500指數升102.21點，或1.56%，報6654.72點；納指升490.178點，或2.21%，報22694.608點。中國金龍指數升257點。日經期貨截至上午7時59分升245點。2、中美貿易緊張局勢上周急劇升溫後，美國財長貝森特周一(13日)為局勢降溫，確認總統特朗普仍計劃與中國國家主席習近平在月底的韓國亞太經合組織(APEC)峰會期間會晤。3、費城聯邦儲備銀行行長鮑爾森，暗示傾向支持聯儲局在今年餘下時間再減息兩次，每次0.25厘。她同時淡化關稅對消費物價構成的影響，認為不應視之為持續的通脹威脅。4、國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行2025年秋季年會於本周一(13日)至周六(18日)在美國華盛頓揭幕。在全球經濟展現韌性之際，中美貿易緊張局勢卻再度升溫，加上對資產泡沫化及公共債務飆升的憂慮，為本次會議蒙上陰影。5、美國晶片製造商Broadcom宣布，與OpenAI簽訂多年的晶片及網絡設備合作協議，當中包括OpenAI將於未來4年，增加用電量達10吉瓦的人工智能數據中心運算力。6、英國白金漢宮宣布，德國總統施泰因邁爾將於12月3日至5日對英國進行國事訪問，此為27年來德國元首首次對英進行國事訪問。此行將落實今年夏季簽署的《肯辛頓條約》，推動倫敦至柏林直達鐵路、校際交流、軍事合作及打擊非法移民等多領域合作。7、根據西班牙經濟學家報報道，瑞士製藥商羅氏(US.RHHBY)已確認將從2026年起，為丹麥藥廠諾和諾德(US.NVO)生產藥物。消息立即在蓬勃發展的全球減肥藥市場引發廣泛關注，標誌著行業領導者之間為應對空前需求而採取的罕見戰略合作。8、中國生態環境部（國家核安全局）日前在北京舉行季度核安全形勢分析會議，指出2025年第三季度核與輻射安全狀況總體穩定。面對全球核能復興加速，下一步將重點加強北方低溫、南方海生物爆發等季節性風險防範，構建現代化核安全監管體系，並加強聚變等新技術追蹤研究。同時將貫徹二十屆四中全會精神，高質量編制「十五五」核安全規劃。9、中國交通運輸部辦公廳正式印發《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》的通知，要求各省市交通運輸部門及直屬海事局遵照執行。10、行政長官李家超在香港航運界國慶酒會視像致辭中表示，全球經濟秩序正深刻重塑，航運業雖面臨挑戰，但機遇更大。他強調對香港航運實力與前景具堅定信心，政府將全力支持業界在複雜外圍環境中把握發展機會。11、在地緣政治風險升溫及市場預期美國聯儲局將減息的背景下，投資者避險需求急增，推動金價在周一(13日)一度升穿每盎司4100美元，再創歷史新高。多家投資銀行相繼發表報告，其中美國銀行最為樂觀，預測金價在2026年將達到每盎司5000美元的水平。【焦點股】中概股：百度(09888)、小米(01810)、騰訊控股(00700)- 中概指數上漲3.21%金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 現貨黃金突破4100美元/盎司，再創歷史新高蘋概股：比電(00285)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)- 蘋果CEO庫克在抖音完成直播帶貨首秀龍湖集團(00960)- 9月銷售額50億元人民幣，同比下跌39%；首三季銷售額下跌31%中國金茂(00817)- 9月銷售額98億元人民幣，同比增長40%；首三季銷售額增長27%碧桂園(02007)- 控股股東承諾認購股份以抵銷11億美元貸款待落實，每股作價溢價2%新城發展(01030)- 9月合約銷售金額同比下跌35%；首九月銷售金額下跌53%中國移動(00941)- 以62億元人民幣可轉債換取浦發銀行4.5億A股，持股比例升至逾18%小米集團(01810)- 昨日斥資2億元回購400萬股，每股最高價50.55元石藥集團(01093)- 依達格魯肽注射液申請上市獲受理，他克莫司緩釋膠囊通過一致性評價龍源電力(00916)- 9月發電量同比下降5%；首三季發電量同比下降0.5%德康農牧(02419)- 9月生豬銷售收入14億元人民幣，同比下跌21%中石化冠德(00934)- 旗下日照實華原油遭美國列入特別指定國民清單，相關業務或受限制【油金報價】紐約期油上漲0.27%，報每桶59.65美元布倫特期油上漲1.05%，報每桶63.39美元黃金現貨上漲0.52%，報每盎司4131.90美元紐約期金上漲0.41%，報每盎司4149.80美元