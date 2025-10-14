14/10/2025 16:13

【ＡＩ】AI驅動設備升級，全球智能手機第三季出貨量增長2.6%

《經濟通通訊社14日專訊》國際數據公司(IDC)周一（13日）發布的初步數據顯示，今年第三季，全球智能手機出貨量按年增2.6%，主要得益於消費者對高階機型及AI賦能設備的強勁需求。



儘管面臨經濟不確定性與關稅波動等挑戰，智能手機需求仍維持韌性。高階功能配置、優惠定價模式，以及促銷以舊換新活動，讓大多數消費者毫不猶豫地選擇升級設備。



IDC指出，第三季全球智能手機出貨量達3.227億支。其中，三星以6140萬部的出貨量穩居榜首，蘋果出貨量達5860萬部，較去年同期增長近3%。



IDC表示，對2025年剩餘時間保持樂觀預期。現時預計在促銷活動、AI功能持續拓展，以及設備創新的推動下，年末智能手機銷售將迎來強勁增長。(rc)