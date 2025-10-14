14/10/2025 19:13

《再戰明天》歐洲央行副總裁發表講話，中國公布CPI及PPI

《經濟通通訊社14日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及中國公布CPI及PPI，料為周三（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，北約各國國防部長參加由北約秘書長呂特主持的年度會議，討論北約安全優先事項。歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加20國集團(G20)財長與央行總裁會議（至16日）。周三本港時間5:40pm，歐洲央行副總裁德金多斯和歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表講話。晚上6:00pm，英倫銀行副總裁布里登參與一場會議的小組討論。9:30pm，美聯儲理事米蘭參加一個對話活動。9:45pm，歐洲央行官員唐納利參加一場圓桌討論。



*日本及歐元區公布工業生產，美國公布紐約聯儲製造業指數*



數據方面，周三（15日）9:30am（本港時間．下同），中國公布9月消費者物價指數，年率跌幅料由0.4%收窄至0.2%；9月生產者物價指數年率跌幅料由2.9%收窄至2.3%。12:30pm，日本公布8月產能利用率；8月工業生產。5:00pm，歐元區公布8月工業生產，年率料由1.8%逆轉至下滑0.1%，經季節調整月率料由0.3%逆轉至下滑1.6%。8:30pm，美國公布10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負8.7收窄至負1.8。



在本港，明日公布業績的公司有:中國來騎哦(08039)等。



此外，明日映恩生物-B(09606)將有基石投資者持股解禁。(wa)