14/10/2025 15:21

中銀周國昌:第三季財富管理業務表現優於首兩季，料第四季貸款利率不會出現大幅下降

《經濟通通訊社14日專訊》中銀香港(02388)個人金融產品部總經理周國昌表示，留意到美國聯邦基金利率已從高位有所回落，市場預期第四季度有超過九成機會減息兩次，而明年下降速度則有待觀察，預期未來上述利率不會跌至過往低至1厘的水平，料長遠來看該利率可能維持在2厘左右水平。



他續指，利率下降將有利於資本市場與債券市場趨於活躍，而客戶借貸與財富管理需求較強，將有利該行的相關業務發展，並指該行第三季的財富管理業務表現，優於今年第一季及第二季，見到客戶漸漸將資產配置在股票方面開始增加，而股票的投入以亞太區為主，亦留意到現時客戶在黃金方面的交易有所增加。



他預料，港元拆息由現時至今年底不會有太大波動，料第四季貸款利率不會出現大幅下降，並預期今年香港樓宇買賣宗數將錄得約10%增長，該行有信心在按揭貸款方面連續第七年保持市場第一地位，又指該行在相關方面的壞帳較市場為低。(bn)