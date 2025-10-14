14/10/2025 11:36
《港元利率》一個月拆息終止四連跌報3.5厘，三個月拆息報3.57厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.50423厘，升6.399基點，終止四連跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.57226厘，升4.905基點。
隔夜息報3.56393厘，跌3.178基點；一周拆息升6.16基點，報3.48577厘，兩周則升6.256基點，報3.48577厘。長息方面，六個月拆息升3.714基點，報3.43714厘，一年期則升3.905基點，報3.36536厘。
港元匯價今日在7.7806-7.7763之間上落，最新報7.7773 。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.56393
|-3.178
|一周
|3.48577
|+6.16
|兩周
|3.48577
|+6.256
|一個月
|3.50423
|+6.399
|兩個月
|3.51464
|+5.97
|三個月
|3.57226
|+4.905
|六個月
|3.43714
|+3.714
|一年
|3.36536
|+3.905
資料來源：香港銀行公會