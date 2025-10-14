14/10/2025 19:00

穆迪：香港金融市場或面臨新一輪波動，聯繫匯率制度下香港易受外部衝擊

《經濟通通訊社14日專訊》評級機構穆迪發表報告指出，雖然美國聯儲局預計將減息，香港利率可能跟隨下調，但隨著地緣政治緊張及美國貿易政策不確定性持續，香港金融市場可能面臨新一輪波動，並指由於港元在聯繫匯率制度下與美元掛勾，香港易受外部衝擊。



報告提及，今年5月金管局為維護聯繫匯率制度，在港元強勢壓力下大量賣出港元、買入美元，向市場注入約1294億港元流動性，使銀行同業港元拆息(HIBOR)急跌，其中隔夜利率接近零，一個月利率降至0.5厘，與當時美國超過4厘的利率出現罕見分化，並短暫打開套利窗口。



報告表示，流動性激增導致港元匯率逼近強方區間，金管局隨後收回流動性，使總結餘從1740億元降至537億元，港元拆息回升至約4厘，這一事件突顯香港在聯繫匯率制度下對外部衝擊的敏感性。(bn)