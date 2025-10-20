14/10/2025 11:27

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月9-12日中美貿易摩擦升級，中國擴大稀土出口限制至海外商及技術，美國隨即加徵100%關稅，市場憂慮貿易戰重燃；安本指中國股市今年跑贏美亞主要市場，估值低於五年均值。



事實要點：

▷ 美國對所有中國商品加徵100%關稅（原基礎上）

▷ 中國擴大稀土出口限制至海外商及相關技術（9日宣布）

▷ 中國股市2025年跑贏美國及亞洲主要股市

▷ 中國股市估值低於五年平均水平

▷ 家庭儲蓄相對於市場總值較高，保證金融資處歷史正常水平 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》中美關係上周再次轉趨緊張。中國商務部上周四（9日）宣布擴大稀土出口限制，將限制範圍擴大至海外出口商及與稀土相關的技術。特朗普政府隔天迅速回應，在現有關稅的基礎上，對所有中國商品加徵100%的關稅。這些舉措恰逢本月稍後特朗普與習近平在亞太經合組織峰會期間舉行的潛在會晤之際，再次引發了市場對貿易戰可能重燃的擔憂。*兩國針鋒相對舉措或更多是峰會前姿態調整*安本亞洲股票投資總監郭蕙嘉指，包括中國股市在內的亞洲股市昨日普遍下跌，反映出投資者的不安情緒再次升溫。雖然這可能部分源自於近期市場上漲後的短期波動和獲利回吐，但兩國這些針鋒相對的舉措可能更多是峰會前的姿態調整。雙方最終有可能找到一些共同領域，以減少對股市的影響。值得注意的是，先前當美國股市和債市開始感受到貿易戰升級帶來的衝擊時，特朗普曾淡化緊張局勢，本周日（12日）他的語氣也略顯緩和。即便如此，安本對中國股市的長期走勢仍持謹慎樂觀的看法。今年內地股市表現突出，跑贏美國和亞洲主要股市。外部壓力可能促使更多國內刺激措施出台，而這對於扭轉經濟頹勢至關重要。政府近期推出的「反內捲」政策表明，其致力於保護經濟增長的決心是堅定的。從結構性角度來看，市場訊號仍然正面：估值低於五年平均水平，家庭儲蓄相對於市場價格總值較高，保證金融資水平仍處於歷史正常水平。再加上一些強勁的本土主題因素--人工智能、半導體、機器人/類人形機器人，以及再生能源存儲--中國股市的長期前景依然吸引。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。