25,837.64
-51.84
(-0.20%)
25,831
+22
(+0.09%)
低水7
9,229.08
+6.54
(+0.07%)
6,065.61
-79.90
(-1.30%)
1,887.61億
3,897.56
+8.06
(+0.207%)
4,590.64
-3.34
(-0.073%)
13,096.03
-135.44
(-1.024%)
2,572.98
-9.46
(-0.37%)
113,495.4600
-1,670.5400
(-1.451%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0650
歐元最佳客戶買入價
9.0191
英鎊最佳客戶買入價
10.3956
日圓最佳客戶買入價
5.1154
恒生指數
25,837.64
-51.84
(-0.20%)
期指
低水7
25,831
+22
(+0.09%)
國企指數
9,229.08
+6.54
(+0.07%)
科技指數
6,065.61
-79.90
(-1.30%)
大市成交
1,887.61億
股票
1,661.41億
(88.016%)
窩輪
108.15億
(5.729%)
牛熊證
118.06億
(6.254%)
即時更新：14/10/2025 12:02
可賣空股票總成交
4,466.58億
主板賣空
781.10億
(17.488%)
更新：13/10/2025 16:59
上証指數
成交：7,838.80億
3,897.56
+8.06
(+0.207%)
滬深300
4,590.64
-3.34
(-0.073%)
深証成指
13,096.03
-135.44
(-1.024%)
MSCI中國A50
2,572.98
-9.46
(-0.37%)
比特幣
資料由Binance提供
113,495.4600
-1,670.5400
(-1.451%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0650
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0191
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3956
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1154
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0512
電匯客戶賣出
0.0517
更新：14/10/2025 12:00:17
