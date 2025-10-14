14/10/2025 10:45

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

▷ 2023-2024年黃金年回報率達兩位數（ETF持有量同期下降）

《環富通基金頻道14日專訊》黃金價格已突破歷史性的每盎司4000美元大關，這一里程碑使黃金成為2025年表現最佳的主要資產之一。然而，一些市場參與者對此持謹慎態度，強調在當前宏觀經濟與政策背景下，市場對美元的穩定性有擔憂。*金價飆升或是對美政策動盪警號，央行購金因沒其他替代品*景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，金價飆升不僅反映其強勁的表現，也可能是對美國政策動盪的警號。隨著白宮推行非常規改革、美國經濟增長動力放緩，以及美國政府質疑聯儲局獨立性，投資者或許有理由將金價的上漲視為系統性風險上升的指標。美元走弱與長期收益率下降這些傳統宏觀驅動因素並未出現，所以金價（作為一種實物而且無收益資產）的上漲尤為引人注目。以美元指數(DXY)衡量的美元兌一籃子貨幣自年中以來窄幅徘徊，30年期美國國債收益率亦是如此。黃金需求上升的主要動力來自各國央行將黃金納入官方儲備。事實上，黃金儲備已超越歐元，央行購買黃金可能是因為他們認為美元之外沒有其他法定貨幣替代品。*黃金ETF資金流入轉為正值，或成推動金價重要助力*儘管2023年和2024年黃金均錄得兩位數回報，但投資者透過ETF的參與度仍然低迷，持有量在此期間實際上有所下降。相較之下，2025年迄今黃金的強勁表現似乎吸引投資者重返市場，黃金ETF資金流入轉為正值。若此趨勢持續，投資者重返黃金市場可能成為推動黃金價格的重要助力。即使黃金已達歷史高點，而且脫離了美元與實際利率等傳統估值驅動因素，加上價格看似偏高，但其價格升勢仍有延續的可能。黃金或是唯一能對沖美國風險的工具，並預期央行將持續購買黃金。鑑於黃金歷來未能提供股票的實際回報潛力或債券的下行保護，投資者在配置時仍需謹慎控制規模。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。