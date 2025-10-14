14/10/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶14點子，止兩連升，報7.1021
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1021，較上個交易日跌14點子，止兩連升，較市場預測偏強約330點，上個交易日報7.1007。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1021
|+14.00
|1歐元/人民幣
|8.2257
|-267.00
|100日圓/人民幣
|4.6725
|-120.00
|1港元/人民幣
|0.9131
|+5.40
|1英鎊/人民幣
|9.4841
|-33.00
|1澳元/人民幣
|4.6371
|+144.00
|1紐元/人民幣
|4.0746
|-12.00
|1新加坡/人民幣
|5.4784
|-53.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8416
|-239.00
|1加元/人民幣
|5.0681
|-129.00
|1人民幣/林吉特
|0.5943
|+12.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3693
|-1041.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4355
|-129.00
|1人民幣/韓元
|200.2600
|-21.00