14/10/2025 14:46

【關稅戰】中美摩擦不斷，官媒稱美國或失1600萬噸大豆訂單

《經濟通通訊社14日專訊》鑑於中美貿易摩擦不斷，中國已數月未訂購任何美國大豆，美國農民陷入失去中國客戶的恐慌。



央視旗下新媒體《玉淵譚天》從中國主要糧食碼頭獲悉：今年1至9月，美國糧食運輸船靠岸艘次同比下降56%，從72艘降至32艘，這是因為自7月起，來自美國的糧食運輸船在該碼頭靠岸艘次已降為0。對比來看，5月以來，該碼頭每月平均有40多艘來自阿根廷、巴西、烏拉圭等南美國家的糧食運輸船靠岸。這些糧食運輸船90%運輸的都是大豆。



據外媒數據，2024年美國向中國出口了近2700萬噸大豆。而今年，在秋收開始前的1月至7月，美國對中國大豆出口量僅為590萬噸。自今年5月以來，中國已停止購買美國大豆。



美國一家市場調研公司預測，如果中國在11月中旬之前仍未重返美國市場，美國損失的對華大豆訂單可能高達1400萬至1600萬噸。失去中國，就等於失去半個市場。(ry)