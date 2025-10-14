14/10/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升9點子，報7.1320

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1021，較上個交易日跌14點子，止兩連升，較市場預測偏強約330點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報7.1320，上個交易日即期匯率收盤報7.1329。



隔夜美元反彈，人民幣中間價順勢調整，另外中美均調低貿易戰調門，也有利於穩定市場預期。市場人士稱，中美仍會不斷試探對方的底線，隨著市場適應又打又談的節奏，市場料逐漸脫敏。從穩定市場預期角度看，外部不確定性越大，越需要人民幣匯率保持基本穩定，除非美元大幅回升。



中信證券宏觀團隊認為，TACO(特朗普總是退縮)交易的底層邏輯在於邊際約束下的現實選擇，後續需關注美國經濟狀況、最高法院判決、中期選舉三個關鍵的邊際約束，這可能對中美博弈產生關鍵影響。(jq)