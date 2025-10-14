14/10/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌82點子，兩連跌報7.1411，創近一個半月低

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1411，較上個交易日4時30分收盤價跌82點子，兩連跌，創9月3日以來近一個半月新低，全日在7.1308至7.1433之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌92點子，報7.1465。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1021，較上個交易日跌14點子，止兩連升，較市場預測偏強約330點。



交易員指出，中美均淡化關稅戰表述、以緩和緊張關係，美元小升，人民幣順勢小跌，但中間價持穩，即期大概率延續區間模式。



招商銀行金融市場部提到，近期美指在非美貨幣疲弱的支撐下被動走強，短期內仍需對日本、法國政治事件保持關注。若非美政治擔憂並未重新爆發，隨著9月CPI數據的發布，美指有望重回降息交易的邏輯，趨於小幅下行，這也將為人民幣釋放一定升值空間。(jq)